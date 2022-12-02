Özel İdare 183 milyon lira ek bütçe talep etti

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Aralık ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda İl Özel İdaresi 2022 mali yılı bütçesinde yıl sonu itibariyle bazı bütçe kodlarında ödenek ihtiyacı bulunması nedeniyle ihtiyaç duyulan ödeneklerin temini için 183 milyon 61 bin 816 liralık ek bütçe talebinde bulunuldu.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

CIPLAK: MALİYETLERİN ARTIRMASINDAN DOLAYI EK BÜTÇEYE İHTİYAÇ DUYDUK

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, 2022 yılı için 170 milyon liralık bütçe ön görüldüğünü hatırlatarak, ekonomide yaşanan durumlar, enflasyon oranı, çalışan maliyetlerinin artması gibi durumlar nedeniyle 183 milyon liralık bir ek bütçeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Özel İdare olarak, ekonomide yaşanan gelişmelere rağmen yatırım programında azalmaya gitmediklerini, performans programına uygun bir şekilde hareket ettiklerini aktaran Recep Çıplak, “Ancak bu dönem içerisinde çalışanların ödemelerinde ciddi manada artış yaşandı. Bunun yanı sıra malzeme fiyatlarında da ön görülemeyen artışlar yaşandı” dedi.

Cıplak, çalışmaların tamamlanması için 183 milyon 61 bin 816 liralık ek bütçeye ihtiyaç olduğunu bildirdi.

TÜRKSAL: BÜTÇE YAPILIRKEN ÖZEN GÖSTERİLMEMİŞ

Cıplak’ın konuşması üzerine söz alan CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal bütçe yapılırken gerekli özen gösterilmediğini ileri sürerek, şunları söyledi: “Bütçe yapılırken daha iyi planlanamazmıydı? Çok özen gösterilmemiş. O yüzden ek bütçeye ihtiyaç duyulmuş. Göktürklerin savaş bütçesiyle uğraşacağınız yere Çorum’un bütçesiyle uğraşsaydınız.”

CIPLAK: BÖYLESİ BİR DURUMU HİÇ KİMSENİN ÖN GÖRME İHTİMALİ YOK

Cıplak, Türksal’ın eleştirilerine ise şöyle cevap verdi: “Bütçeyi hazırlarken hep yüzde 10 sapma payına göre hareket ediyoruz. 2022’de ise sapma payı yüzde 50’ye çıktı. Böylesi bir durumu hiç kimsenin ön görme ihtimali yok. 2013 yılından bu yana kurumdayım ve defa bütçede böyle bir düzeltme yaptık. Enflasyonun % 8’den % 80’e çıkacağını kimse bilemezdi. Ek bütçe talebimiz, 2022’de yaşadığımız konjonktürel durumdan ortaya çıktı.”

Söz konusu ek bütçe talebi, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

Ek bütçenin görüşülmesinin ardından Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Abdullah Uysal, kümes hayvancılığı ile ilgili hazırlanan raporu meclise sundu.

‘KANATLI SEKTÖRDE GERİLEME VAR’

“İlimizde kanatlı sektörü son yıllarda gerileme ve kanatlı hayvan sayısında azalma eğilimine girmiştir” diyen Uysal, “Bunun sebebi ise sektör için gerek yumurtacı gerekse de etlik piliç üretiminde artan maliyetler olup, en büyük maliyeti yem hammadde fiyatlarının yüksek olması ve çoğu hammaddenin (soya, mısır gibi) yurtdışından ithal edilmesinden dolayı firmalara büyük mali yük getirmektedir.

Çorum’da 2021 yılında 750 milyon yumurta satışı yapılmış olup, çoğu iç pazara yapılmıştır. Bu rakam Türkiye üretiminin yüzde 4’ünü oluşturmaktadır. Ayrıca ülkemizin kanatlı sektöründe bulunan hayvanların yüzde 4’ü ilimizde bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.