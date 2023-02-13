Özel Pınar'dan 10 minibüs dolusu yardım

Çorum Pınar Özel Eğitim Kurumları, afet bölgesine yardım malzemelerini sevk etti.

Kuruma servis hizmeti veren Yağmur Tur tarafından 10 minibüs dolusu yardım malzemesi bölgedeki illere gönderilirken, minibüsler dönüşte afet illerinden Çorum’a gelmek isteyen depremzedeleri ücretsiz taşıyacak.

Bölgede yakınları bulunan kişiler koordinasyon merkezlerine veya kuruma başvururlarsa Çorum’a gelmeleri sağlanacak.

Yapılan açıklamada, “Böyle bir günde kardeşlerimizi yalnız bırakmayan veli, öğrenci ve emeğini esirgemeyen öğretmenlerimize Pınar Eğitim Kurumlarına servis hizmetinde bulunan Yağmur Tur ve kıymetli şoför kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023, 19:04