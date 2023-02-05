‘Özel sektör çalışanları promosyon bekliyor’

MURAT ÇETİN

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, özel sektör çalışanlarının promosyon beklediğini belirterek, “Hak ve adalet kavramları gereği tüm özel sektör çalışanlarının tamamının faydalanacağı kanuni bir düzenleme yapılmalı ve ödemeler kanuni güvenceye alınmalı, ödenecek promosyon miktarının düşük miktarlarda kalmaması için asgari ücret taban alınarak ödenen maaş miktarına göre kademeli yöntem uygulanmalıdır” dedi.

Maaş promosyonları ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, çalışan kesimin büyük çoğunluğunu oluşturan ve vergi yükünü sırtlayan sendikasız olan işçilerin istisnalar hariç tamamının, maaşları bankalar vasıtasıyla ödenmesine rağmen, bankaların promosyon ödemelerinden yararlanamadığını söyledi.

Sendikasız işyerlerinde promosyonun işverenin keyfiyetine bırakıldığını ifade eden Bedii Onan, “Özel sektörde bir kısım işverenler, çalışan maaşlarının ödemesine aracılık yapan bankalarla maaş promosyonu için sözleşme yaptıkları ve söz konusu promosyonunun bir kısmını işçiye verdikleri veya tamamının işveren tarafından kullandığı da bilinmektedir” diye konuştu.

‘NİMET, KÜLFET PAYLAŞIMINDA MAĞDUR EDİLİYORLAR’

Özel sektör çalışanlarının promosyon taleplerini değişik platformlarda dile getirdiklerini fakat işyeri sahipleri ve bankalar tarafından seslerinin duyulmadığını aktaran Onan, nimet külfet paylaşımında çalışanların mağdur edildiğini kaydetti.

Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Emekli ve kamu çalışanlarının maaş promosyonuyla ilgili düzenleme kapsamına özel kesim çalışanları da alınmalı, bir alt limit belirlenerek beklentileri karşılanmalıdır. Hak ve adalet kavramları gereği tüm özel sektör çalışanlarının tamamının faydalanacağı kanuni bir düzenleme yapılmalı ve ödemeler kanuni güvenceye alınmalı, ödenecek promosyon miktarının düşük miktarlarda kalmaması için asgari ücret taban alınarak ödenen maaş miktarına göre kademeli yöntem uygulanmalıdır.

Özel sektör çalışlarının promosyon ödemelerinden yararlanması anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesi gereği bir haktır. Tüm maaş ve diğer ödemelerin bankalar üzerinden ödenmesi sebebiyle emek ve ücretlerinin karşılığıdır. Kanuni düzenleme toplum yarına olacak bir çalışma olacaktır. Yapılacak yasal düzenleme ile mevzuattaki boşluk giderilmelidir. Bankalar promosyon anlaşmasını işverenlerle yapmak yerine ödemeleri doğrudan çalışanların maaş hesabına yatırarak çalışanların hak ve hukuku korunmalıdır.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI DA PROMOSYON ÖDEMELERİNDE GÜNCELLEME BEKLİYOR

Diğer taraftan, yeni yılda yapılan maaş artışları ile kamu görevlileri için bankalara yatırılan parasal miktar büyük oranda artmasına rağmen geçmiş dönem itibariyle yapılan anlaşmalar gereği kamu görevlilerine verilen promosyon ödemeleri düşük kalmış, sözleşmeler güncelliğini yitirmiş, günün şartlarına cevap veremeyecek hale gelmiştir. Bu çerçevede Hitit üniversitesi personeline ödenen maaş ve diğer ödemelere ait promosyon anlaşmaları da güncellenmelidir. Hitit Üniversitesi mensupları ve çalışanlarının talepleri görülmelidir.

EMEKLİLERİN MAAŞ PROMOSYONLARI GÜNÜN ŞARTLARINA GÖRE GÜNCELLENMELİDİR

Yeni yapılan anlaşmalar kapsamında ödenen promosyon ödemeleri ile geçmiş dönem promosyon ödemeleri arasında uçurum oluşmuştur. Kamu ve özel bankaların ödediği promosyon ödemeleri arasında ciddi farklar vardır. Bu gerçek görülmelidir. Yaşanan ekonomik şartlar ve enflasyon oranları da dikkate alınmalı, tüm emeklilerin maaş promosyonları yapılan maaş zamlarına göre yeniden güncellenmelidir.”