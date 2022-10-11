Özkömürcü ailesinin acı günü

Leblebici esnafından merhum Ömer Özkömürcü'nün eşi, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli Hasan Özkömürcü, Hıdır Özkömürcü ve Faruk Özkömürcü'nün anneleri, Mehmet Yaşar Özkömürcü'nün teyzeleri Lütfiye Özkömürcü vefat etti.
Merhumenin cenazesi yarın saat 11:00'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak, Ulucami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.