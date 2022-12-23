‘Partimize katılımlar varsa bizim neden haberimiz yok’

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamada 2023 yılı Ocak ayında gerçekleştirilecek olan İl Kongresi öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

“İYİ Parti olarak kongre sürecinde olmamız hasebiyle gerek kamuoyunun gerekse hemşerilerimizin dikkatlerin partimiz üzerinde olduğunu görmekteyiz. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak açısından çalışmaları ve yapılanları dikkatle takip etmekteyiz” diyerek açıklamasına başlayan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, “Partimiz adına yapılacak açıklamaların parti kurumsal kimliğini temsilen kimlerin yapacağını daha önceleri defaetle belirtmiş olmamıza rağmen parti logomuz ve parti adımız kullanılarak bizim taraf olmadığımız sanal konularda gerçek dışı olduğu anlaşılan konularda haber yapılması bununda birçok mecrada paylaşılması anlam veremediğimiz bir durum haline dönüşmektedir”dedi.

İYİ Parti’ye başka bir partiden katılım olduğu şeklindeki haberlere de tepki gösteren Bekir Özsaçmacı, “Partimize bir katılım varsa bunu bizim duyurmamız gerekmez mi? Böyle bir durumda olmadığına göre bunu kim yapmıştır? Nasıl yapmıştır? Kime yapmıştır? Ney amaçlanmıştır? Olmayan bir şey üzerinden nereye varılmak istenmektedir. Şöyle ki partimize bir katılım varsa veya olacaksa bunu İl başkanı veya merkez ilçe başkanı bilmeyip hayal mahsulü bir katılım ve taraf algısı içersin de parti logomuz kullanılarak sunulması öncelikle teyit edilmeye muhtaç bir konunun parti yöneticilerinin teyidi alınması gerekirken trol gezegeninin falanca uydu partisinin mensubunun bize katıldığı yönündeki doğrulanmamış teyit edilmemiş bilgiyi yazmak anlam veremediğimiz tarif edemediğimiz bir yaklaşım olduğunu bildirmek isterim. Kongre sürecine giren partimizde çeşitli tatlı sert politik manevralar olmasına karşın trol gezegeninin uydusunda bulunanların il başkan aday adayı olduğunu beyan eden muhteremlerin kendilerine kamuoyu nezdinde yalandan kurulu bir haber yaptırma senaryosuna değerli basın kuruluşlarının ve mensuplarının teyide muhtaç bu tip bilgileri paylaşırken bilgi alışverişinde bulunmalarını önemle istirham ederim”ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin Olağan 3. İl Kongresi 6 Ocak'ta saat 13.00’da Çırağan Sarayı Düğün Salonu’nda yapılacak. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022, 18:42