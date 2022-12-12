‘Partimizi birinci parti yapmak için gece gündüz çalışacağız’

M.BURAK YALÇIN

Av. Muhsin Kocasaraç, önümüzdeki günlerde yapılacak olan kongrede İYİ Parti İl Başkanlığına adaylığını açıkladı. Kocasaraç, İYİ Parti’yi Çorum’da birinci parti yapmak için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Av. Muhsin Kocasaraç, parti binasında partililerinde katılımıyla İl Başkanlığına adaylığını açıkladı.

İYİ Parti’nin 2017 yılında kurulduğunu hatırlatan Kocasaraç, bu süreçte kurucular kurulu üyeliği başta olmak üzere partinin birçok kademesinde görev yaptığını ifade etti.

2023’de yapılacak olan genel seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin dönüm noktası olduğunu belirten Kocasaraç, “Bu tarihi öneme haiz genel ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz milliyetçi, muhafazakar, demokrat, Türk milletine karşı sorumluluk duyan herkes, elinden gelenin en iyisini yapmak zorundadır. Bu bir makam, yetki, ayrıcalık ve üstünlük talebi değildir. Vazife, sorumluluk ve mücadele talebidir. Ben ve ekip arkadaşlarım bu vazife, mücadele ve sorumluluğa talibiz” dedi.

İYİ Parti’nin yüzde 20’yi geçtiğini, iktidara emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Kocasaraç, “İYİ Parti Çorum ailesi olarak birliğini ve beraberliğini sağlamış, bu kutlu iktidar yürüyüşüne yürekten inanmış, hemşerilerimizden ve parti tabanından gelen yoğun istek ve teveccüh ile çalınmamış kapı gidilmemiş köy bırakmayacak şekilde iktidar hedefine kilitlenmiş arkadaşlar olarak İYİ Parti Çorum İl Başkanlığına ve yönetimine talip olmuş bulunmaktayız” diye konuştu.

“Seçimlerin normal zamanında yapılması halinde bile yaklaşık altı ay kala talip olduğumuz bu görevin yüceliğinin ve sorumluluğunun farkındayız” diyen Kocasaraç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

”Bu sorumluluğun altından kalkabilecek donanıma ve inanca sahip arkadaşlarım ile birlikte yapılacak İl Kongremizde emanetin tarafımıza verilmesi halinde hiç vakit kaybetmeden seçim çalışmalarına başlanılacağının, yaklaşık 750 köyümüzde ve merkez ile birlikte 14 ilçemizde eksikliklerin tamamlanmasının sağlanarak partimizin seçimlere hazır hale getirileceğinin sözünü buradan tüm partililerimize veriyoruz. Çorum teşkilatları olarak Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin hazine ve çalışma azmine ortak olarak bulunduğumuz yerin ötesine geçeceğimize söz veriyoruz. Partimizde birliğin, beraberliğin ve kardeşlik ruhunun tesisinde elimizden gelen ne varsa yapacağımızın garantisin buradan bu vesile ile bir kez daha veriyoruz. Ben değil. Biz anlayışını partimizde hakim kılacağımıza söz veriyoruz. Dışarıda tek bir arkadaşımızı bile bırakmadan ve partimiz içerisine sokulmak istenilen fitne ve fesada geçit vermeden partimizi ilimizde birinci parti yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağımıza söz veriyoruz. Yiğit düştüğü yerden kalkar demiş atalarımız. Biz de hem ülkemizi hem de şehrimizi düştüğü yerden kaldırmaya söz veriyoruz.”