Peygamberlere hakaret eden şahsa yurt dışına çıkış yasağı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda peygamberlere ve dini değerlere hakaret eden H.K ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol yükümlülüğü uygulandığı belirtildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeni ile kamuoyunda infiale neden olan H.K. isimli şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, halkın kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol yükümlülüğü uygulanmıştır”dedi. (Haber Merkezi)