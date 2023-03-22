Pınar Koleji'nden öğrencilerine yazılım dersleri

Pınar Tasarım Teknoloji Koleji; öğrencilerinin donanımını artırmak ve ülkemizde yazılım alanındaki boşluğu doldurabilmek için kolej öğrencilerine ek olarak yazılım dersleri vermeyi düşünüyor.

Yapılan açıklamada, yeni yazılım projesine ilişkin şu bilgiler aktarıldı:

“Yazılım eğitimi sayesinde üretken bir nesil yetişirken, ileride yazılım alanında yetişmiş eleman ihtiyacı da giderilmiş olacaktır. Ayrıca programlama, kodlama becerisi öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayarak, onları araştırma yapmaya sevk edecektir. Yazılım öğrenen öğrencilerin problem çözme, sayısal düşünme, uzamsal ve analitik düşünme becerileri gelişmektedir.

PINAR TEKNOLOJİ-TASARIM KOLEJİ’NİN ÇÖZÜM ORTAKLARI:

GÖKGÖZ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ:

Çorum’un ilk kurulan bilgisayar firmalarından biri olan Gökgöz Bilgisayar Sistemleri 1993 yılında Bilgisayar Yüksek Mühendisi Mustafa GÖKGÖZ tarafından kuruldu. Gökgöz Bilgisayar Sistemleri, kurulduğu günden bu tarafa Bilişim Mesleği Ahlak İlkelerine, etik değerlere bağlı kalarak sektöre katkı sunma çabası içinde olmuştur. Kurucu Mustafa GÖKGÖZ toplamda 18 üniversite mezunu olarak Çorum’umuzun ayrıca medarı iftiharıdır.

AR-AiTECH ve OPSiYON BİLİŞİM:

2019 yılında ‘’Yapay Zeka her yerdedir.’’ sloganıyla başta Savunma İHA yazılım teknolojileri, Otonom Sistemler, 5g teknolojileri, Big Data gibi alanlarda yazılım üretmek adına yola çıkmıştır. Türkiye’de ilk defa ‘’Derin Öğrenme, Pekiştirmeli Öğrenme, Makine Öğrenimi, Yapay sinir Ağları, Görüntü İşleme gibi temel konuları kapsayan Yapay Zeka Eğitimini veren ilk kuruluştur.

UMULY YAZILIM TEKNOLOJİLERİ:

Naim SERİN tarafından 2020 yılında Çorum’da Teknokentte kurulmuş bir firmadır. 20 Kişilik çalışma ekibi ile firmaların ihtiyaç duyduğu yazılım programlarını yapan firma Çorum’a ayrı bir değer katmıştır. Firma kurucusu Naim Serin Çorumlu olup bilgisayar ve işletme olmak üzere iki üniversite mezunudur.

Programın tanıtımı amacı ile 29 Nisan’da 8. Sınıf ve 9. Sınıf öğrencilerine ücretsiz bir program yapılacaktır. Programa başvurular afişlerde bulunana kare kod ile yapılabileceği gibi 03643330601 / 05327741326 telefon numaraları aranarak bilgi alınabilir.

On ilde 14 kampüsle Çorum’da Pınar Eğitim Kurumları ve Çorum dışında MY Kolejler ile Çorum’umuzun dışarda tanınmasına en çok katkı veren Murat Yıldırım Bey’e bu hizmeti Çorum’umuza getirmesinden dolayı teşekkür ederiz"