Pınar Teknoloji Tasarım Koleji’nden Vali Yardımcısı Kanyılmaz’a ziyaret

Almanya’da eğitim ve iş imkanı kazanan Pınar Teknoloji Koleji’nin 8 öğrencisi ve yöneticileri Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz’ı ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenler ziyarette Erasmus projesi hakkında Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz’a bilgi verdiler. Kanyılmaz öğrencileri tebrik ederek hediye verdi.

Pınar Teknoloji Tasarım/Sağlık Koleji, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın katkılarıyla Erasmus projesi kapsamında 20 öğrenci ve 4 öğretmen ile Almanya’da staj programının üçüncü bölümünü 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ile başarıyla tamamladı.

Geriye kalan tek ve son hareketlilik programı Kasım ayında yapılacak. Şu an toplam 8 öğrenci Almanya’da çalışma ve üniversite de okuma fırsatı elde ettiler. Tasarım Teknoloji Koleji, Avrupa stajının 3 hareketlilik programında toplam 15 öğrencinin 8’ini Almanya’da iş bulma fırsatı sağladı.

Pınar Koleji’nin öğrencilerine sağladığı tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olan Europass Belgesi (Avrupa'nın farklı ülkelerinde eğitim görme ve çalışma ile ilgili güvenilir akredite edilmiş belge ) sayesinde Hümeysa Dur, İrem Ay ve Pelin Sırça isimli öğrenciler iş teklifi almışlardı. Bu öğrencilerin yanı sıra Oğuz Kağan Avlar, Yusuf İrtük, Murat Bozkafaoğlu, Baran Sözüdoğru ve Ahmet Emin Duran olmak üzere 8 öğrencide staj dönemi sonunda büyük bir başarı elde edip Almanya’da hem okuma hem de çalışma fırsatını yakaladılar. 3 yıl sürecek olan eğitim-öğretim hayatları sonunda öğrenciler haftanın üç günü eğitim iki günü ise işyerlerinde çalışarak iş ve eğitim hayatlarına adım atacaklar. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022, 14:43