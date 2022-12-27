Polis Moral Eğitim Merkezi’nin temelini ‘Soylu’ atacak

FATİH BATTAR

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ÇOGEP projesi kapsamında yapılan “Kalpler Bir Yarınlar Bir” isimli projenin kapanış programında konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Polis Moral Eğitim Merkezi’nin temelinin 2023 Mart ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından atılacağını açıkladı.

Bakan Süleyman Soylu’nun Mart ayında Çorum’a gelmesini beklediklerini ifade eden Ceylan; “Bizim Çorum’da bir eksiğimiz vardı. Memur arkadaşlarımız için mevcut daha önceki Bahçelievler Karakolu’nun sosyal tesis olarak kullanıma açtık. Şimdilik idare ediyor. Mecliste İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüşerek Polis Moral Eğitim Merkezi’ndeki son durum ile ilgili bilgi aldık. Allah nasip ederse bakanımız Süleyman Soylu’nun da katılımıyla 2023 Mart ayında Polis Moral Eğitim Merkezi’nin temelini atacağız. Polis memuru arkadaşlarımız Polis Moral Eğitim Merkezi’nde hem aileleri ile birlikte vakit geçirecek hem de Polisevi olarak kullanabilecek. Şehir dışından gelen polislerimiz ise eğitim merkezi olarak da kullanabilecek." dedi

Bahçelievler eski Karakolu’nun karşısındaki Jandarma’nın lojmanlarının İçişleri Bakanlığı’nın uhtesine aldıklarını ve orayı yıkarak Karakol ve Aile Şiddet Merkezi yapacaklarını anlatan Ceylan, “Bahçelievler Karakolu’nu böylelikle yeniden merkeze almış oluyoruz.” diye konuştu

POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ HAKKINDA

Çorum'a Samsun yolu üzerine Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak. Çorum-Samsun karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yanındaki 70 dönümlük alana inşa edilecek olan Polis Moral Eğitim Merkezi 5 yıldızlı otel konforunda inşa edilerek Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022, 19:20