Portekiz’de Çorum’u tanıttılar

Almanya Koordinatörlüğünde yapılan ziyarete; Çorum, Kocaeli, İspanya ve Macaristan’daki okullardan toplam 10 öğretmen ve 20 öğrenci katıldı. Proje hareketliliği 13 – 17 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Pazartesi günü okulu ve okulun öğrencilerini tanıyan katılımcılar hep birlikte seramik boyayıp proje duvarını renklendirdiler. Salı günü önce okulda derslere katılan öğrenciler ‘Doğa nasıl korunur?’ soru başlığı altında fikirlerini paylaştılar. Ardından Valaderes Belediye Başkanı’nı ziyaret ettiler.

Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Ökten, belediye başkanına leblebi hediye ederek Çorum’u tanıttı. Çarşamba günü her ülke proje kapmasında yaptığı gönüllülük faaliyetlerini sundu.

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi Çomar Barajı’nı temizleyip, topladıkları çöpleri Çorum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürdüğü, Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Yaşam Evini ziyaret ettiği ve sokak hayvanlarını beslediği etkinliklerden bahsetti.

Perşembe günü öğrenciler, Porto’da D. Luis Köprüsü’nü, S. Bento Tren İstasyonu’nu, Porto Belediye Binası’nı, Bolhao Pazarı’nı, Clerigos Kulesi’ni ve Lello'nun Kütüphanesi’ni ziyaret edip, botla Atlas Okyanusu’nda tura katıldılar. Cuma günü öğrenciler bilinçli tüketici olmakla ilgili bir skeç düzenledikten sonra, tüm katılımcılara beş günlük öğrenme, öğretme, eğitim faaliyetlerine katılıp başarı ile tamamladıklarını belirten sertifikaları verildi.