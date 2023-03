Portekiz’de Çorum’u tanıttılar

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa Birliği Bakanlığı-AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Erasmus+ kapsamında desteklenen “Raising The Conscious Citizens Of Tomorrow; The Necessity Of A New Multicultural Democratic Culture” isimli projesi kapsamında Portekiz’de Valaders -Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves’i ziyaret etti.