PTT'den arsa satış ihalesi

PTT'den arsa satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetindeki İstanbul Kağıthane'de bulunan 2.364 metrekare arsa kapalı teklif açık artırma usulü  ile satılacak. 

İhale, 2 Kasım 2022 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak. İhale konusu taşınmaza ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubu örneği PTT Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı'nda çalışma saatleri içerisinde görülebilir. 

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