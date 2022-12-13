Redif Kışlası ve Akşemseddin Türbesi için ödenek tahsisi

AK Parti İskilip İl Genel Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı Redif Kışlasının Restorasyonunun tamamlanması için 5 milyon, Evlik Akşemseddin Türbesi çevre düzenlemesi için 1 milyon TL ödenek tahsis edildiğini duyurdu.

Yağlı yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Redif Kışlasının restorasyonu ile Evlik tarihi mekânın çevre düzenlenmesi, Akşemseddin çilehanesinin onarım işi için bütçeden ödenek tahsisi yapılmıştır. İlçemize hayırlı olsun. İleriki günlerde bütçemizle ilgili geniş ve detaylı açıklamamızı sizlerle paylaşacağım” dedi. (Haber Merkezi)