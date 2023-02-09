Ronaldo'nun formasını Ahlatcı aldı

Ahlatçı Holding’den depremzedelere 5 milyon liralık bir katkı daha. 10 ilimizde yaşanan iki büyük depremin ardından yaşanan yıkım sonrası Ahlatcı Holding ilk olarak toplam değeri 25 milyon lirayı bulan bir katkıyı bölgeye yönlendirmişti.

Ahlatcı Holding bunla yetinmedi ve milli futbolcumuz Merih Demiral’ın başlattığı Ronaldo, Bonucci ve Dybala imzalı formalarını 5 milyon liraya satın olarak depremzedelere ikinci desteği verdi.

Geçen sezon Juventus formasını giyen bu sezon Atalanta’ya transfer olan Merih Demiral yaşanan deprem sonrası üzerine düşeni yapmak için bir kampanya başlattı.

Tecrübeli futbolcu Juventus’da birlikte forma giydiği isimler Ronalda, Bonucci ve Dybala’nın formalarını sosyal medya hesabından açık artırma ile satışa çıkardı.

Açık artırma sonunda Ahlatcı Holding üç formaya toplam 5 milyon lira vererek alan taraf oldu.

Merih Demiral başlattığı açık artırmayı Ahlatcı Holding’in Ronaldo, Bonuccu ve Dybala’nın formalarını 5 milyon lira vererek satın aldığını açıkladı.

Demiral satıştan elde edilen tüm gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere 'ahbap' derneğinin hesabına yatırıldığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023, 19:10