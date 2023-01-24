Saadet Partisi İsveç’i kınadı

FATİH BATTAR

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesine karşı tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Çorum’da Saadet Partisi Hürriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması yaparak İsveç’i lanetledi.

Saadet partisi olarak, İsveç’te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur’an yakma hadsizliğini lanetlediklerini belirten Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık; “İslam’a ve Kur’an’a yapılan bu saygısızlığı ne bir Müslümanın ne de aklını kullanan bir insanın hoş göremeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü insanların inançlarına ve mukaddesatlarına hakaret, bir insan hakkı ve özgürlük olarak görülemez. Biz Müslümanlar olarak doğuştan bütün insanlara, eşit olarak verilen haklar olduğuna inanırız. Bunlar beş temel insan hakkı olup doğuştan gelir ve hiçbir din, ırk, soy farkı söz konusu olmaksızın elde edilir.” dedi

İslam düşmanlığının Avrupa’da siyonist ve küreselci şer odakları vasıtası ile körüklendiğini belirten Cıdık; “Avrupa milletlerine sesleniyoruz, İslam tüm insanlığın saadet ve selameti için dünya üzerindeki tüm insanlara hitap etmektedir. İnsanlık İslam’ın merhametine ve rehberliğine muhtaçtır. Kur’an yakma provokasyonu ise insanlığın huzurunu ve bir arada yaşama kültürünü hedef almaktadır. Allah’ın Enam suresi 108’de “Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler." emri gereğince insanların inancına saygı göstermeye devam edeceğiz. Ancak bilinsin ki Müslümanlar kendi mukaddesatları için, Kuran için, Mescid-i Aksa için canlarını verecektir. Ve yine bilinsin ki Rasmus Paludan gibi soysuzlar istemese de ‘Allah nurunu tamamlayacaktır.’ Bu duruşumuzu ortaya koymak için Saadet partisi olarak, Kur’anı kerim yakma hadsizliğine tepkimizi göstermekteyiz. Bütün insanlığın aklına sesleniyoruz: Kur’an: insanlara iletilen canlı bir hitaptır. Kur’an: düşünenlere, aklını kullanabilenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Kur’an: Uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni ufuk kazandıran ilahi bir nimettir. Kur’an: Uğruna en değerli şeylerin feda edileceği, hatta yolunda ölünebileceği ilahi mesajlar manzumesidir. Saadet partisi olarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınıyoruz. Batı dünyası İslamofobi gibi karanlık projelerle, cahiliye zihniyetiyle, umarsız tutumlarıyla İslam’ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır. Cenab-ı Allah, bu İslam düşmanlarını tarif ederek Al-i İmran Suresinde şu şekilde buyuruyor: “Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse, ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah’a karşı gelmekten sakınır (takva/sorumluluk bilinci ile davranır) iseniz, onların hileli tuzakları-entrikaları size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır.” Bilinmelidir ki tek din İslam’dır ve uygulanması gereken tek sistem İslam’ın ölçüleridir. Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam’ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam’a uzanan elleri kırmasını da biliriz! Küffara karşı izzetli ve vakur duruş Müslümanların vasfıdır. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz.” şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023, 20:05