‘Safları her zamankinden daha fazla sıklaştırmalıyız’

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Elektrik-Elektronik Mühendisi Fatma İlkcan Aksu, ilçe teşkilatı ziyaretlerine devam ediyor.

Fatma İlkcan Aksu, seçim çalışmaları kapsamında İskilip, Uğurludağ ve Bayat AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde elde edilen kazanımların sekteye uğratılmaya çalışıldığını belirten Aksu, “Demokrasi tarihimizin en önemli seçimini yapacağız. 14 Mayıs sadece ülkemizin değil dünyanın odaklandığı, masalarda kirli pazarlıkların sürdürüldüğü, son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde elde etmiş olduğumuz kazanımların sekteye uğratılmak ve eski Türkiye’ye döndürme özlemlerinin öne çıktığı bir tarih olacaktır. Bu yüzden her zamankinden daha fazla safları sıklaştırıp milletine sevdalı olan liderimizin yükünü hafifletmeli ve omuzlamalıyız” dedi.

“Güçlü ve lider ülke Türkiye" idealine inanarak, bu ülkede taş üstüne taş koyanlara destek olmak için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade eden Aksu, “Kurulduğu günden itibaren kadınları siyasetin öznesi yapan, değer veren, ülkemize çağ atlatan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı çatı altında siyaset yapıyor olmanın gururunu hep yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bu bilinçle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine güçlü bir omuz verebilmek için çabalıyoruz. Rabbim nasip ederse gazi meclisimizde şehrimizi temsil ederek kadınlarımızın ve halkımızın sesi olmak istiyorum” diye konuştu.(Haber Merkezi)