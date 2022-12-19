Sağlık Kurulu’nda Türkiye’de en çok dosyaya bakılan ikinci il olduk

FATİH AKBAŞ

Sağlık Bakanlığı-Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu Türkiye’de en çok dosyaya bakan kurullar arasında yer aldı.

Vatandaşlar ise Sağlık Kurulu’ndan randevu almakta zorlandıklarını dile getiriyorlar.

Kurulda görev yapan doktorların vatandaşın mağdur olmaması için büyük bir özveri ile çalışarak normalin üstünde dosyaya baktıkları öğrenildi.

Hatta çevre illerde Sağlık Kurullarında günde 30 dosyaya bakılırken Çorum’da ise bu rakam 90’a çıkmış durumda. Çorum İstanbul’un ardından Türkiye’de en çok dosyaya bakılan ikinci il oldu.

Bu yoğunluğun en büyük sebebinin ise pandemi sürecinde Sağlık Kurullarının çalışmaması nedeniyle çok sayıda başvurunun ertelenmesi ve buna birde mevcut iş yükünün artarak eklenmesi olduğu dile getirildi.

Kuruldan rapor almak için başvuruda bulunmak isteyen ancak bir türlü randevu almayan vatandaşlar ise yaşanan bu yoğunluğun azaltılması yönünde gerekli adımların atılmasını istiyor.