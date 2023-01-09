Sahaya bıçakla girdi

HALİL ÖZTÜRK

1. Amatör Küme’de dün İskilip ilçe sahasında oynanan İskilipspor- Ulukavakspor maçı 57. dakikada sahaya bıçaklı bir futbolcunun girmesi nedeni ile hakem tarafından tatil edildi.

İskilip ilçe sahasında oynanan maçın ilk yarısını Ulukavakspor Kadir Karaköse’nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında İskilipspor’dan Batuhan ile Ulukavakspor’dan Kadir Karaköse arasındaki gerilim üzerine maçın hakemi iki oyuncuyada sarı kart gösterdi İskilipspor’lu futbolcunun ikinci sarı kartı olduğu için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu dakikadan sonra Ulukavakspor teknik heyeti Kadir Karaköse’yi oyundan aldı ve soyunma odasına gönderdi.

Aynı futbolcu 57. dakikada saha içine elinde bıçak ile girerek İskilipspor’lu futbolculara saldırdı. Emniyet güçleri zamanında müdahele ederek Kadir Karaköse’yi etkisiz hale getirdi ve sahadan çıkardı.

Maçın hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz bu gelişme üzerine maçı tatil etti. Maçla ilgili kararı Tertip Kurulu veya AFDK verecek.