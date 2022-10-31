Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ne onay

M.BURAK YALÇIN

Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakılmanın sağlanması amacıyla "Çorum ili Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği"nin kurulmasına izin verildi. İzin, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesi gereğince izin verildiği belirtildi.

Birlik, Çorum merkezle birlikte ilçe ve köylerdeki tüm sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları planlı olarak tek elden yürütecek.

Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği marifetiyle tüm ilçe ve köyleri kapsayacak şekilde 4 bölgede kısırlaştırma merkezleri kurulacak. Kurulan merkezlerde sokak hayvanları kısırlaştırılacak. Hastalıklı hayvanların bakımları ve tedavileri yapılacak.

Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin kısırlaştırma merkezleri; 1.Bölge Çorum Merkez (Mecitözü, Ortaköy), 2.Bölge: İskilip (Bayat, Uğurludağ), 3.Bölge: Osmancık (Dodurga, Oğuzlar, Laçin, Kargı), 4.Bölge: Sungurlu (Alaca, Boğazkale).