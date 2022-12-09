Şanal: ‘Çocuk istismarı kesinlikle kabul edilemez’

EROL TAŞKAN

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, 6 yaşındaki bir çocuğun dini nikahla evlendirildiği ve cinsel istismara uğradığı yönündeki iddiaların çok vahim olduğunu belirterek “Çocuk istismarı kim yaparsa yapsın kesinlikle kabul edilemez. Vicdanları sızlatan söz konusu iddialar doğruysa yapanları, göz yumanları lanetliyor en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. İddia edilen bu vahim olayın bütün dini yapıların karalanması ve suçlanma gerekçesi olarak kullanılmasını da kesinlikle doğru bulmuyoruz” dedi.

Bir süredir kamuoyunda yer alan dini bir vakfın kurucusunun kızı H.K.G.’nin, 6 yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiaları ile ilgili bir açıklama yapan Şanal “Konu yargıya intikal etmiştir. Küçük bir çocuğun cinsel istismara maruz kalması kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Kimse henüz 6 yaşında olan bir çocuğu istismar edemez. Yargı birimlerinin konuyu en ince detayları ile inceleyip iddiaların doğruluğunu kanıtlamaları halinde suçluların en ağır şekilde cezalandırılması gerekir.” diye konuştu.

Şanal yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Çocuk istismarı kimden gelirse gelsin asla kabul edilemez ve gerekenin ivedilikle yapılması gerekir. Söz konusu iddiaların kamuoyunda yer almaya başlamasıyla birlikte dini yapıların ve dindar insanların olayın içine çekilmeye çalışılarak başlatılan karalama kampanyası kesinlikle doğru bulmuyor, vicdanları sızlatan çocuk istismarına da, bu olay üzerinden dinin ve dindarların karalanmasına da hayır diyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022, 18:32