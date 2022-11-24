Şanal: ‘Kur’an Kursu öğreticileri öğretmenlik haklarından yararlanmalı’

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, öğretmenlik haklarının bir çoğundan mahrum bırakılan Kur’an Kursu Öğretmenlerinin de bu haklardan yararlandırılması gerektiğini belirtti.

Diyanet-Sen olarak toplu sözleşme masasına bu konuyu getirdiklerini ve “Nitekim 6. Dönem hizmet kolu tekliflerimizin 16. Maddesinde de “Kur’an Kursu Öğreticisi kadroları, öğretmen kadrosu yapılır ve öğretmenlerin sahip olduğu bütün haklardan faydalanmaları sağlanır” maddesiyle bu tekliflerini hükümet yetkililerine bir kez daha ilettiklerini dile getiren İsmail Şanal, “Bu teklifimiz gerçekleşinceye kadar kararlı mücadelemiz devam edecektir”dedi.

Toplumu inşa etme, yarınlara hazırlama konusunda en yetkili adres olan öğretmenlerin özel gününü kutlarken, yarının neslini şekillendirme konusunda son derece hassas olan, Türkiye’nin en ücra yerlerine giderek peygamber mesleğini ifa etmeye çalışan öğretmenlerin sosyal, ekonomik ve demokratik özgürlükler noktasında da daha iyisine layık olduklarının unutmaması gerektiğini vurgulayan Şanal, “Biz öğreten konumunda olan bütün öğreticilerin bu kutsal davanın bir hadimi olduğunu bilerek çalışıyoruz. Bu münasebetle Kur’an Kursu öğretmenlerimizin öğretici olarak değil, öğretmen olarak ifade edilmesini, Kur’an’ın ilk emri olan ‘oku’ çağrısını en yetkili ağızdan verenlerin Kur’an Kursu öğretmenlerimiz olduğunu hatırlatmak istiyoruz. 24 Kasım günü ülkemizde 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu günün amacı dünyanın en özel ve anlamlı mesleklerinden birinin mensuplarına yılda bir kez bile olsa vefa borcumuzu ödemek, kendi günlerinde daha çok dikkate alınacağı düşüncesiyle sorunlarını dile getirmektir. Bu sebeple bütün öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyoruz”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)