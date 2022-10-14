‘Sanayicinin kullandığı enerji kaynaklarına destek olunmalı’

Deva Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, evlerdeki elektrik ve doğalgaz faturalarının çok da sanayiyi yansıtmadığını belirtti.

“Devlet vatandaşın elektrik faturasına kısmi destek oluyor, içinde bulunduğumuz dönem itibari ile de daha fazlada olmalı” diyen Elvan Can Çabuk, “Fakat insanların daha ucuz doğalgaz ve elektrik kullanmasının bedelini enflasyon olarak misliyle geri ödüyor bunun çözümü ise sanayinin enerji maliyetlerine destek olunarak hafifletilebilir” dedi.

2020’nin Eylül ayından 2022’nin Eylül ayına kadar doğal gaz birim fiyatındaki artışın yüzde 432 yani 4,5 kat olarak gerçekleştiğini kaydeden Elvan Can Çabuk, “Bu artış maalesef Organize Sanayi Bölgelerinde çok daha yüksek. Sanayinin bu maliyetini fiyatlarına yansıtabildiği kısmı bize enflasyon, cari açık, bunlara paralel düşmek bilmeyen döviz kurları olarak geri dönerek büyük bir kartopu yumağı haline dönüşüyor. Sanayinin, enerji kaynaklı üretim ve girdi maliyetlerinin hafifletilmesi, motorinden alınan ÖTV rakamının aşağı yönlü revize edilmesi aksi taktirde iç piyasada enflasyonu düşürmenin mümkün olmayacağı, ihracata da rekabetçiliğin azalacağından pazar kaybetme riski çok fazla artacaktır. Bunların önüne geçmek için geç kalınmaması adına bir an önce sanayicinin kullandığı enerji kaynaklarına destek olunmalıdır”şeklinde belirtti.

Çabuk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada yaşanmakta olan büyük enerji krizinin beklenen resesyonla daha da derinleşeceği ve Sanayide arz ve talep dengelerinin bozulabileceği bunlara bağlı işletmelerde iş kayıpları, işe ara vermeler ve işten çıkarmalar yaşanabileceği öngörüsü ile enerjiyi verimli kullanma noktasında önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi ve üretim yapan işletmelerimizin minimum etkilenmesi için iktidardan şimdiden önlem almasını bunları açıklamasını bekliyoruz. Türkiye eğer sanayisini enerji artışlarına mahkum ederse bunun sıkıntısı vatandaşa çok daha ağır olur.

İktidara, sanayicinin enerji girdi maliyetlerine destek olmaya, yükünü hafifletmeye, üreten, istihdam yaratan iş dünyasının ayakta kalması adına tedbirler açıklamaya davet ediyoruz. Unutmayın ki üretmeyen bir toplum açlığa ve boyunduruk altına girmeye mahkumdur. Esnaf ve KOBİ’lere uygun koşullarda kredi imkanları sunmak önceki yıllarda sıklıkla denendi ve bu bir çözüm olmadı yangını söndürmedi aksine yangını harladı, bu imkandan yararlananların büyük çoğunluğu ev, araba, arsa, altın gibi yatırım araçlarında kullandılar ve bunların fiyatlarının artmasının fitilini devlet kendi eliyle ateşlemiş oldu. Aynı hata tekrar yapılmak isteniyor, oraya ayrılan kaynaklar ÖTV indirimi ve ya doğalgaz, elektrik faturalarının düşürülmesinde kullanılmalıdır. Özelikle son dört yıldır tüm yetki ellerinde olmasına rağmen, döviz kuru bir yılda 2 kat artmasını engelleyemeyen, enflasyonu 2001 yılına devraldıkları seviyeye geri getiren hatalardan ders almayan yönetimin yanlış karaları neticesinde tüm vatandaşlar olumsuz etkileniyor. Bu hataların tekrarlanmaması adına işi bilen sorunu ve çözümünü sunan liyakatli ve ehil kadrolar gerekli. Deva Partisi olarak ülkemizin tüm sorunlarını biliyoruz, bu doğrultuda çözüm önerilerimizin olduğu eylem planlarımızla hazır olduğumuzu hatırlatıyoruz.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022, 18:15