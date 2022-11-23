Şanlıurfa'da konut arsaları satışa çıkarıldı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kızlar mahallesinde bulunan 22 konut arsası, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacak.

İhale 1 ve 8 Aralık 2022 tarihlerinde Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacak. Taşınmaz mal satış şartnamesi Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü'nde görülebilir ve 1.000 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

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Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022, 17:56