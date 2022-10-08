Sarıgül bu kez Çorum Cezaevi önünden  ‘af' çağrısı yaptı

FATİH BATTAR

Türkiye’de 63.Cezaevi önünde basın açıklaması yaparak af çağrısı yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez Çorum 64 cezaevi Çorum L Tipi Kapalı ve Yarı Açık Cezaevi önünde eylem yaptı.

Af çağrısı için Türkiye’deki bütün cezaevlerini dolaşacağını belirten Sarıgül, çağrısının siyasi değil, vicdani bir çağrı olduğunu söyledi.

300 bine yakın kader mahkumunun sevinçli haberi beklediğini ifade eden Sarıgül; “9 Nisan tarihinde Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi’nden bir af çağrısından bulundum. Şu anda cezaevlerinde 300 binin üzerinde kader mahkumu var. Pandemi koşulları nedeniyle hızlı yargılamalar oldu, online yargılamalar oldu. Şu anda cezaevlerinde kapasitenin çok üzerinde kader mahkumları var. O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak bizim af çağrımız kesinlikle siyasi değil, vicdani bir çağrıdır. Biz affın kime yarayacağını, kime faydası olacağı düşüncesi içinde değiliz. Siyasi rant peşinde değiliz. Biz bir anneyi evladına kavuşturabilirsek, bir abiyi, bir ablayı kardeşe kavuşturabilirsek, haksızlığa uğramış çeşitli nedenlerle mağdur olmuş binlerce kardeşimizi inşallah anneleriyle, babalarıyla, kardeşleriyle buluşturabilirsek bu bizim için çok büyük bir mutluluk olacak. Şu anda cezaevlerinde binlerce çocuk var. Orada doğum yaptılar. Daha yaşamla buluşamadılar. Şefkatli devletime, merhametli devletime sesleniyorum. Bizim devletimiz yücedir, vicdanlıdır. İnanıyorum ki, 300 bin kader mahkumunu anneleri, babalarıyla, çocuklarıyla kavuşturacak olan bu kararı yüce Parlamento verecektir. Bütün siyasi partilere çağrım 300 bin kader mahkumunu anneleri, babaları, çocuklarıyla buluşturalım. Anneler, babalar, çocuklar için 'Affet Türkiye'm'. Çorum Cezaevi'nin önünden talebimizin siyasi değil vicdani olduğunu, 300 bin mahkumun bu haberi beklediğini ifade etmek istiyorum. Bütün siyasi partileri 'Affet Türkiye'm' kampanyasına katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Sarıgül cezaevi önünde bekleyen ailelerle sohbet ederek; “Merak etmeyin af kesinlikle çıkacak.” dedi