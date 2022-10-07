Sarıgül yarın Çorum’da

Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı İsmail Koparan, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Çorum’a geleceğini belirtti.

Sarıgül’ü saat 11.45’de il girişinde partililerle birlikte karşılayacaklarını ardından da Cezaevi önünde afla ilgili bir çağrıda bulunacaklarını belirten TDP İl Başkanı İsmail Koparan, Genel Başkan Sarıgül’ün daha sonra Arasta esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinleyip çözüm yolları hakkında bilgi vereceğini anlattı.

Mustafa Sarıgül Çorum ziyareti kapsamında Gaziler Derneği’ni ve halk pazarını ziyaret edecek. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022, 18:09