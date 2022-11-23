‘Savunma sanayi yatırımları planlandığı şekilde devam ediyor’

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden barut, fişek ve kapsül fabrikaları inşaatlarından incelemede bulundu.

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kaymakam Fatih Görmüş ile birlikte fabrikaların yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

OSB'deki savunma sanayi yatırımlarının planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Muhsin Dere, “Sungurlu OSB’mizde barut, fişek ve kapsül fabrikaları yükseliyor artık. Bunlar daha başlangıç. Allah’a çok şükür” ifadelerini kullandı.

13 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kaymakam Fatih Görmüş ve MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere’nin bizzat katılımı ile temeli atılan barut, fişek ve kapsül fabrikalarının inşaatları hızla devam ediyor. 6 milyar lira yatırım tutarı ile Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı özelliğine sahip fabrikaların faaliyete geçmesiyle Sungurlu, savunma sanayi merkezlerinden birisi olacak.