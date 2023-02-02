Seçim öncesi delegelerle yemekte bir araya geldiler

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve Çorum Ziraat Odası Başkan Adayı Adem Özdemir, yarın yapılacak Ziraat Odası Başkanlığı seçimi öncesi delegelerle yemekte bir araya geldiler.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Yıldızpark'ta, Başkan Adayı Adem Özdemir ise Armina Otel'de ziraat odası delegeleri ile yemekte bir araya geldi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, bugüne kadar olduğu gibi yine Çorum çiftçisinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, yarın yapılacak Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde destek istedi.

Ziraat Odası Başkan Adayı Adem Özdemir ise "Ziraat Odası'nın amacı ve gayesi çiftçinin girdilerini aşağı çekmek, çiftçinin demokratik haklarını ararken çiftçinin yanında durmasıdır." dedi

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023, 20:31