‘Seçim vaatlerimizin yüzde 74’ü tamam’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltıda mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, mahalle muhtarlarını Meydan Sosyal Tesisleri’nde ağırladı. 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Aşgın, muhtarlarla sürekli istişare içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Muhtarlar bizim gören gözümüz, işiten kulağımızdır” dedi.

3,5 yılı aşkın süredir muhtarlarla birlikte Çorum’a hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Allah rızası ve halkın duası ile tüm mahallerimize hizmet sunuyoruz. Hamdolsun mahallerimizin temel problemini çözdük. Bundan sonra da hizmetlerimize devam edeceğiz”şeklinde belirtti.

Görev süresinin üçüncü yılını geride bırakırken ortaya çıkan tablonun kendisi için gurur verici olduğunu belirten Başkan Aşgın, seçim vaatlerinin yüzde 74’ünü tamamlayarak hizmete açtıklarını, devam eden projelerle birlikte 6 ay içerisinde bu oranda yüzde 92’ye ulaşacaklarını söyledi.

Vaat ettikleri projelerin dışında da çok önemli projelere imza attıklarını belirten Başkan Aşgın, “Çimento Fabrikası arazisini satın aldık. Bunun gibi vaat etmediğimiz halde yaptığımız çok sayıda çalışmamız var” dedi.

Aşgın, söz verdiği Kongre Kültür Merkezi’nin temelini de Çimento Fabrikası arazisinde atacaklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptıkları görüşmeyi anlatan Başkan Aşgın, Çorum’a önceki desteklere ek olarak Tarihi Kent Meydanı kamulaştırmaları için 20 milyon TL, Çöplü Arastası restorasyonu için 5 Milyon TL, Spor Temalı Millet Bahçesi Yeraltı Otoparkı için 20 milyon TL olmak üzere toplam 45 milyon TL nakit destekle birlikte 1 greyder ve 1 evsel katı atık toplama aracı desteği sağlandığını duyurdu.

Başkan Aşgın, konuşmasının ardından mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi. Aşgın, program sonunda mahalle muhatlarına günün anısına hediye verdi.