Sen çok yaşa Abdullah

HABER/YORUM EROL TAŞKAN

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu memleketin kıymetli bir evladı olan Abdullah Koçak’ı makamında ağırladı. Aklen malul olsa bile pek çok insan için kıymetli olan Abdullah’ı tanıyan herkes, O’nun gönlündeki Başkanlık hevesinin de şahididir. Başkan Aşgın da, O’na bu duyguyu yaşatmak adına kendisini makamında ağırlayıp gönlünü hoş tuttu.

CHP eski Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç bu paylaşımı sayfasına alıp, esprili bir dille siyaset üreterek, “Çorum Belediye Başkanını tebrik ederim. Çok doğru bir karar vermiş. Yönetimi Apo Başkan’a vermekle. Yerinde bir karar. Memleketin halide bu durumda zaten.” sözleriyle ince bir gönderme yaptı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim de Özgür Kılıç’ın paylaşımının altına yaptığı yorumda, “apo başkan” değil; “Abdullah Başkan”… Kıymetli başkanımızın kendisine “apo” denilmesinden ve “apo ve apo severlerden nefret ettiğini de keşke bilebilseydin… Şehrin değerlerine ve güllerine keşke bu kadar da uzak olmasaydın!… Dün bu istişaremiz neticesinde yaşlı bir teyzemizin müşkülünden haberdar olduk ve yarasına merhem olduk hamdolsun… Dış güçlere rağmen Abdullah Başkan ile mülahazalarımız devam edecek!…” dedi.

Abdullah Koçak ve Abdullah Koçak gibi bu şehrin değerleri, kimileri tarafından deli olarak görülür, kimileri onları Allah’ın garip kulları vasfında değerlendirip, onların gönlüne dokunmaya gayret eder.

Abdullah ile ilgili ben de pek çok yazı yazmış pek çok haber yapmış birisiyim ve benim bakış açım, Abdullah’ı kendimden farklı görmemek üzerine kurulu.

Hatta kendisi benimle olan bağını, “Ben Erol’un dayısıyım” sözleriyle ifade eder ve ben de bu söyleminden büyük bir gurur duyarım. Bir insanın akıl melekelerinden kısmen ya da tamamen yoksunluğu, onun değerine halel getirmez. Abdullah gibi bir dayımın olması demek, onun tertemiz ve günahsız yüreğinde yerimin olması demek. Bu da benim için tarifsiz bir gurur kaynağıdır.

Belediye Başkanı’nın Abdullah’a verdiği değerin, benim Abdullah’a verdiğim kıymetle eş değer olduğunu hem biliyorum hem de pek çok kez bunun şahidiyim. Mesele elbette yönetimi Abdullah’a terk etmek değil. O bir gönül cilvesidir.

Özgür Kılıç’ın zihinsel engellilerle ilgili bakış açısını sorgulayacak değilim, zira eminim ki O da bizden farklı düşünmüyordur ancak yine de rekabetimize Abdullah’ı katmaz isek daha iyi olur diye düşünmüyor da değilim. Bu vesile ile Sayın Aşgın ve Sayın Kılıç’a ve dahi canım dayım Abdullah’a sağlık, sıhhat ve mutluluklar diliyorum.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022, 16:23