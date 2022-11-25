Şereflikoçhisar'da 124 arsa ihaleyle satılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Mülkiyeti Şereflikoçhisar Belediyesi'ne ait 124 adet arsa ve tarla nitelikli gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık artırma teklif usulü ile satışa çıkarıldı.

Satış ihaleleri 12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 16 Aralık 2022 Cuma günü saat 10.00'da sona erecek. İhale Uğur IŞILAK Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir.

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Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022, 17:28