Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, 57 personel alacağını duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, 57 personel alacağını duyurdu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 18 Memur, 10 Koruma ve Güvenlik Memuru, 6 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 5 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 15 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacağı belirtildi.

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Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023, 14:12
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