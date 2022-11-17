Ses-Dil Rehabilitasyon Merkezi açıldı

Ses-Dil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi faaliyete başladı.

Rıfat Emre Keskin ve Fatih Bolat’ın kurucusu oldukları kurum Ulukavak Mahallesi Tekceviz 10.Sokak No: 12/1 adresinde açıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan Ses-Dil Rehabilitasyon Merkezi’nde, uzman öğretmenler, fizik tedavi uzmanları, psikolojik danışmanlar ile dil ve konuşma terapistleri, otizm spektrum bozukluğu zihinsel yetersizliği, işitme yetersizliği, öğrenme güçlüğü ve duyu bütünleme gibi alanlarda eğitim veriyorlar.

Kurum Müdürü Esin Kara, faaliyetleri hakkında yaptığı açıklamada, özel gereksinimli bireylerin, toplum içindeki rollerini gerçekleştirebilen, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen işbirliği içinde çalışabilen ve çevresine uyum sağlayabilen üretici bir birey olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Ses-Dil Rehabilitasyon Merkezi olarak yola çıktıklarını belirterek, “Halkımızı özel eğitim ve rehabilitasyon konusunda daha bilinçli hale getirmek ve erken tanı tedavi yollarını yaygınlaştırmak, aileleri bilgilendirmek ve yol göstermelerini sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak temel işimizdir. Kurum olarak bilgiyi, tecrübeyi, beceriyi, teknolojiyi, sevgiyi harmanlayarak sürekli gelişim içinde sektörün başarılı örnek ve öncü kurumu olmak temel hedefimizdir. İlkelerimiz ve değerlerimiz olarak da yaptığımız işte en iyi olmak, engelli birey merkezli eğitim sunmak, ticari kaygıları değil, eğitimi önceleyen kurum olmak, ahlaki anlayışı hakim kılmak, dürüst ve güvenilir kurum olarak sadece özel eğitim öncelikli hedefimizdir” dedi. (Haber Merkezi)

