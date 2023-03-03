SGK mesai yapacak

Çorum SGK İl Müdürlüğü EYT’liler için Cumartesi günü hizmet verecek.

Herkesin uzun süredir beklediği EYT Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT’nin yürürlüğe girmesinin ardından Çorum SGK İl Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.

Çorum SGK İl Müdürlüğü, EYT başvurusu yapmak isteyenler vatandaşlar için Cumartesi 09:12 ve 13:17 arasında hizmet vereceğini duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023, 15:23