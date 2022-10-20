SGK, rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine başladı

Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ömer Tök, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine başladıklarını açıkladı.

Kurumun rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine, her yıl olduğu gibi bu yılda Çorum’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının ziyareti ile başladıklarını belirten Ömer Tök, “Kurum olarak kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında uyguladığımız temel politika başlıklarından biriside sosyal güvenlik konularında yapılan rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” 25.10.2021 tarih ve 31639 (mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu program doğrultusunda, Kurumumuzca, kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

Bilinçlendirme faaliyetleri ve denetimler yaygınlaştırılarak sürdürülmektedir.

“Sigortalı İşçi Çalıştıran İşveren Hem Kendi Kazanır Hem de Ülkesine Kazandırır” sloganı ile yapılan ziyaretlerde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan teşvikler ve ücret destekleri ile sunulan sağlık hizmetleri, işveren ve çalışan yükümlülükleri, kayıt dışı istihdamla mücadele, kayıtlı istihdamın önemi, yabancı çalışanların sosyal güvenlik hakları ve çalışma izinleri konularında, Sosyal Güvenlik Uygulamaları ile ilgili açıklamalar ve bilgilendirmelerimiz devam etmektedir” dedi. (Haber Merkezi)