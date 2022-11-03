Siren sesiyle müftülük binasını boşalttılar

FATİH BATTAR

İçişleri Bakanlığı AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile Türkiye genelindeki 24 binden fazla merkezde eş zamanlı düzenlenen 'Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye' tatbikatı, Çorum’da da gerçekleştirildi.

Çorum’da tatbikat Vali Mustafa Çiftçi’nin katımıyla Çorum İl Müftülüğü’nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tatbikatta, müftülük personeli ve öğrenciler, senaryo gereği siren sesinin duyulmasıyla "çök, kapan, tutun" hareketiyle kendilerini güvenli pozisyona aldı.

Siren sesinin son bulmasıyla müftülük binasını boşaltan grup, güvenli alanda toplandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçilen 10 ilde ise belirlenen lokasyonlarda yaka kamerası ile tatbikat anını izledi. Bakan Soylu’nun Ankara’dan telekonferansla yönettiği tatbikatta, 6 ildeki noktadan yapılan bilgilendirmenin ardından sirenlerin çalınmasıyla yurt genelindeki eş zamanlı tatbikat başlatıldı.



