SMA hastası Elanur için destek kermesi açıldı

SMA TİP1 hastası 2.5 yaşındaki Çorumlu Ela Nur Aydoğdu için kermes açıldı. Kermesin tüm geliri ile yapılacak bağışlar, Elanur’un tedavi masrafları için açılan hesaba yatırılacak.

Atatürk Anıtı yanında açılan kermes haftasonu açık kalacak.

Ela Nur’un tedavisi için Ankara Valiliği’nden onay alarak yardım kampanyası başlattıklarını aktaran anne Esmehan Aydoğdu, Elanur adına şu iban numalarına para yatırmaları gerektiğini ifade etti:

Ziraat Bankası

Alıcı: Esmehan Aydoğdu

₺ TR 73 0001 0013 9548 2463 7250 13

$ TR 46 0001 0013 9548 2463 7250 14

€ TR 19 0001 0013 9548 2463 7250 15