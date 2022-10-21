SMA Tip-1 hastası Elanur’a destek kermesi

SMA Tip-1 hastası Elanur Aydoğdu’nun tedavi masraflarının karşılanabilmesi yapılan çalışmalar devam ediyor.

Annesi Esmehan Aydoğdu Osmancık’a bağlı Fındık köylü, babası Hayrettin Aydoğdu ise Hamamözü’lü olan Elanur için yarın (Cumartesi) 08.00-18.00 saatleri arasında Gazi Caddesi Yunus Emre Parkı içinde bulunan Anıt Kafe’de kermes açılacak.

Hastalığı nedeniyle kendi başına oturamayan, yürüyemeyen ve yemek yiyemeyen Elanur’un gün geçtikçe nefes almakta dahi zorlandığını vurgulayan Esmehan Aydoğdu kızının yaşama tutunabilmesi için kısa sürede ve yüksek bir maddi desteğe ihtiyaç olduğu ifade ederek, tüm vatandaşları kermese destek olmaya çağırdı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022, 17:21