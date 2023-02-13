SMMMO’nun yardım tırı deprem bölgesinde

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından hazırlanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Meslek mensuplarının katkı ve katılımları ile deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan soba, odun, kömür, çocuk ve yetişkin hijyen maddeleri, ilaç ve sağlık ürünleri, temizlik ürünleri, gıda ve kahvaltılık ürünler ile giyeceklerle dolu bir tır yardım malzemesi Adana-Hatay ve kırsallarına doğrudan dağıtımı için Adana merkeze ulaştı.

Oda Başkanı Ceyhan Baran, “Yardımlarıyla katkı sağlayan değerli meslek mensuplarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına güç ve sabır diliyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023, 21:53