Sobacı ve Zehir’den nezaket ziyareti

FATİH BATTAR

Sağlık İl Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sohbet eden Sobacı ve Zehir, genel sağlık gündemi ve Çorum’da yürütülen sağlık hizmetleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktaran Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, Çorum sağlık sektörünün her zaman yanlarında olduklarını aktardı. Taşkan, Sobacı ve Zehir’in şahsında tüm sağlık çalışanlarına başarılı ve özverili çalışmaları nedeniyle minnettar olduklarını belirterek, Sağlık İl Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir’e ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.