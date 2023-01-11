Şok uygulamada yakalandılar

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda arama kararı bulunan 32 şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı şok uygulamalar devam ediyor. Ocak ayının ilk haftasında kent merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bin 77 şahsın GBT kontrolü yapılırken, haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 32 şahıs yakalandı.

Polis 4’ü tabanca, 2’si tüfek, 1’i kesici ve delici alet ve 200’ü uyuşturucu hap olmak üzere toplam 7 silah, 29 adet fişek ele geçirdi. 130 araç kontrol edilerek, 9 araca toplamda 9 bin 40 lira idari para cezası uygulandı. (Haber Merkezi)