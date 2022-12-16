‘Sosyal konut projesi sektöre canlılık katacak’

HURŞİT BOZKURT

Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatif Başkanı Önder Kartal ve Kooperatif Mühendisi Ümit Kuş gazetemizi ziyaret etti.

Sektörün üretim sezonunu tamamladıklarını aktaran Önder Kartal, enflasyon ve artan girdi maliyetleri karşısında zor günler yaşayan sektörün, sosyal konut projelerinin başlamasıyla birlikte canlanacağı ümidini taşıdıklarını vurguladı.

Çorum’daki varlığı ile hem sanayi kültürünün temelini oluşturan, hem de Çorum’un sosyal hayatının en önemli mihenk taşlarından birisi olan Toprak Sanayi Sektörünün bugünki yapısından bahseden Toprak Sanayiciler Kooperatifi Başkanı Önder Kartal, teknolojik anlamda gelinen noktaya, ulaşım maliyetlerinin getirdiği Pazar daralmasına ilişkin değerlendirmelerinin yanı sıra, esas çıkış noktasının demiryolu olduğunu sözlerine ekledi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sektör hakkında sohbet eden Önder Kartal, şunları söyledi,

“Üretim sezonumuzu tamamladık. Çorum Toprak Sanayii var olduğu günden bu yana şehrimiz için çok sayıda katkının da merkezi konumunda bir görev ifa etti. Sanayileşme konusunda geldiğimiz gurur verici tabloda, toprak sanayimizin varlığının temel taş olduğu toplumun tüm kesimlerinden takdirle ifade ediliyor. Bu durum sektörün temsilcileri olarak bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Artan maliyetler, elbette ki bizim sektörümüzü de oldukça etkiledi. Sosyal konut projelerinin hayata geçmesiyle birlikte, inşaat sektöründe yaşanacak canlılığını, Çorum toprak sanayi sektörüne de olumlu olarak yansıyacağını umuyoruz. Sektörümüz teknolojik anlamda geri kalmış gibi görünüyor olsa da, aslında makine guruplarımız teknolojik ürünlerden oluşuyor. Bizim böyle görünüyor olmamızın tek nedeni, emek yoğun bir iş olmamızdan kaynaklıdır. Bu da eksi bir yön olmaktan öte toplumun daha geniş kitlelerinin istihdamına açtığı kapılar nedeniyle, bize göre artı bir yöndür. Sektörümüz bu anlamda çok önemli sosyal sorumluluklara imza atarken, Çorum genelinde yolu az ya da çok sektöre düşüp çalışan kesimler, o günlerin bugün kendilerine kattığı değerlerden de gururla bahseder.

Çorum’a daha büyük katkılar sağlayacağımız günlere ulaşmayı elbette diliyoruz. Bunun için özellikle nakliye girdilerinin yükseldiği şu zamanda, demiryolunun genelde Çorum’un tümü, özelde ise sektörümüz açısından önemli bir çıkış noktası olacağına inanıyoruz. Pazar payının %50’ye yakınına hitabeden sektörümüzde, Pazar payımızın daralmasına neden olan farklı ektenler de var. Bunların başında farklı alternatif ürünlerin üretimi ve pazara girmesidir. Kimyasal ya da başka türlü malzemeler, kısa süreli zamanlarda toprak sanayi ürünlerine alternatif gibi gözükse de toplum doğallığı, mukavemeti ve insanların yaşam alanlarına kattığı değerler itibariyle kiremit ve tuğlaya bugün daha çok önem verir hale geldi. Çatı kaplamalarının kimyasal maddelerden yapılanları, yalıtım ve ortama verdiği kimyasal kokular nedeniyle tercihten uzak kalırken, özellikle yaşanan afet durumlarında toprak sanayi ürünlerinin daha güvenli ve sağlam olduğu bir kez daha ortaya çıktı.”