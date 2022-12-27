SP GİK üyeleri Çorum’a geliyor

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeleri, Çorum’da merkez ve ilçelerde bir dizi ziyaretlerde bulunacaklar.

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık konu ile ilgili yaptığı açıklamada,“Saadet Sahada, konsepti ile genel merkezimiz tüm Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de halkla kucaklaşma gerçekleştirecektir. Bu kapsamda Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) Mehmet Karaman başkanlığında diğer GİK üyelerimiz Muhammed Cüneyd Yanmaz, Mehmet Fethi Öztürk ve Adil Barsbay şehir merkezimizde ve ilçelerimizde esnaf, STK ve hasta ziyaretleri yapıp, gençlik buluşmaları gerçekleştirilecekler. 29 Aralık Perşembe günü teşkilat binamızda yerel basınımızla birlikte yapacağımız sohbetimizin ardından GİK üyelerimiz ve teşkilat görevlisi kardeşlerimizle birlikte çalışmalara start vereceğiz” dedi. (Haber Merkezi)