‘Sporu siyasete alet etmeyin’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın sporun birleştirici gücünün bir kenara bırakılarak spor dünyasını siyasete alet etmek isteyen hiç bir oluşumun oyunlarına gelmeyeceklerini ve kulüp olarak bu tür girişimlere destek olmayacaklarını söyledi.

Yalçın hafta sonunda Süper Lig’in ertele maçlarında yapılan bazı tezahüratlar ve sonrasında oluşan gündemle ilgili böyle bir açıklama yapmanın uygun olacağına inandığını belirterek ‘ Tüm ülkemizi derin bir acıya boğan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız bu günlerde yaşadıklarımızı kabul etmek mümkün değil. Bu acılı günlerimizde spor dünyasını siyasete alet etmek isteyen hiç bir oluşumun oyunlarına gelmeyeceğimizi ve kulüp olarak bu tür girişimleri desteklemeyeceğimizin bilinmesini isterim. Bugün ve bundan sonraki günlerde olacağı gibi, futbolseverler açısından stadyumlar dil, din ırk, siyasi görüş ayrımının yapılmadığı, birlik. beraberlik kardeşlik dayanışma ve yardımlaşma gücünün ortaya koyulacağı alanlar olmalıdır. Futbolun muazzam gücünü bu acılı günlerimizde milletçe birlik beraberliğimizi daha da arttırmak, depremzedelerin yaralarını sarmak ve devletimize destek olmak için kullanmanın tam zamanıdır. Çünkü acımız her türlü günlük siyasi tartışmaların üzerindedir. Bu vesile ile ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diyor, milletimize başsağlığı yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023, 10:37