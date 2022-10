FATİH BATTAR/M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi’nin 2022-2023 Akademik Yıl Açılışı’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, ‘Sporun her çeşidini Çorum’un en ücra köşelerine götürdük’ dedi

‘Çorum’un her bir ilçesinde spor tesisinden gençlik merkezine, spor sahalarına kadar yüzlerce yatırımlarımız var.’ diyen Kasapoğlu; “Bir yandan da devam eden yatırımlarımız var. Genç ofisleriyle, gençlik merkezleriyle havuzlarıyla, salonlarıyla, semt sahalarıyla sporun her çeşidinin Çorum’un ucra köşelerine götürdük, götürmeye de devam edeceğiz. Sahalarımız, salonlarımız ne gerekiyorsa yaptık yine yapacağız.” şeklinde konuştu

Çorum’da bütün öğrencileri yurda yerleştirdiklerini anlatan Kasapoğlu, Türkiye’de ise öğrencilerin yüzde 92’sinin yurtlara yerleştiğini ve bunun ne dünya ne de Avrupa’da örneği olmadığını ifade ederek; “Çorum’da her öğrencimizi yurda yerleştirdik. Türkiye’de ise yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi. Bunun dünyada, Avrupa’da örneği yok. Dünyanın en güçlü yurt altyapısı bizde. Bugün Çorum’da toplam 6 yurdumuzda 6 bin 702 öğrenci kapasite ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Birileri bunu istismar ediyor. Bu istismara, algı operasyonlarına, yalana asla izin vermeyeceğiz. Biz bu gençlik için çalışmayı, koşmayı şeref bildik. Bu gençlerle yürümeye koşmaya devam edeceğiz. Bu yıl yurt ücretlerine bir kuruş zam yapmadık. Beslenme yardımlarını 750 liradan 1800 liraya yükselttik. Bugün Çorum’da toplam 6 yurdumuzda 6 bin 702 öğrenci kapasite ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz.” dedi

Bakanlık olarak bütün imkanları üniversitelerin misyonlarını güçlendirmek adın bir fırsat olarak değerlendirdiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Türkiye’nin yeni yüzyılına alnı açık, başı dik, bir ve beraberce yürümenin haklı gururunu yaşıyoruz. Elbette içerden ve dışlardan bir çok engelle karşılaştık. Nice badireleri birlikte aşarak yolumuza taviz vermeden, beraber olarak devam ettik. Sağlıktan spora, güvenlikten ulaşıma, sanayiden altyapıya her alanda çok güçlü atılımlara imza attık. Eğitimde de gençlerimize fırsat eşitliği sağlama noktasında ise belki de en güçlü reformları gerçekleştirdik. 81 ilin tamamı üniversitelerle buluştu. Gençler neredeyse biz oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz. Türkiye her alanda kendine yeten bir ülke. 2002 yılından bu yana her gün bir adım ileri gidiyoruz. Son 21 yılda hedeflerini adım adım gerçekleştirirken yeni hedefler ortaya koydu. Bizler gençlerimizin her sürece katılımı önemsedik. Gençlerimizin Türkiye’nin yüzyılına en güçlü şekilde hazır olduklarını görüyoruz. Dünyanın böylesine örnek, donanımlı güçlü gençlere ihtiyacını biliyoruz. O yüzden gençlerimizi hedeflerimizin tamda odağına aldık. Bu ülkenin gençlerine inanmaya, güvenmeye ve onlarla yürümeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından Bakan Kasaopoğlu sporcu gençlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Kasaoğlu daha sonra Spor Bilimleri Fakültesi’nin yanındaki sahada düzenlenen Sinan Akçıl konserine geçerek gençlerle Sinan Akçıl’ın şarkılarını dinledi.

Bakan Kasapoğlu’nun programına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, akademisyenler, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022, 19:43