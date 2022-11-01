Stadın yerine yapılacak Millet Bahçesi’nin ilk etap ihalesi yapıldı

FATİH AKBAŞ

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan spor temalı Millet Bahçesi’nin ilk etap ihalesi yapıldı. Projenin ikinci etabında ise yeraltı otoparkı projesi yer alıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında eski stadyum yerine yapılacak olan Millet Bahçesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Eski stadyum arazisine inşa edilecek olan spor temalı Millet Bahçesi ihalesinin Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 28 Ekim’de gerçekleştirildiğini açıklayan Başkan Aşgın, “Bir aylık itiraz süresinin bitmesi bekleniyor. İnşallah bir ay içerisinde ihalenin onaylanması ile birlikte çok kısa süre içerisinde burada muazzam bir spor temalı Millet Bahçemiz olacak. Tenis kortlarından yürüme yollarına, bisiklet yollarından kaykay pistine ve kültür merkezine kadar gerçekten muazzam bir Millet Bahçesi yapmış olacağız. Proje iki etap halinde hayata geçirilecek. Birinci etabın ihalesi 28 Ekim’de yapılmış oldu. Yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alan Millet Bahçesi olacak. Şehrimize uzun yıllar hizmet edecek köklü bir eser olacak. İkinci etapta ise yeraltı otoparkı olacak kısım yapılacak. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyarete gittiğimizde yeraltı otoparkı teklifini ilettik O’da “bu projenize destek oluyorum” dedi. Yeraltı otoparkı ile ilgili 25 milyon liralık desteği Bakanlık’tan alacağız. Projesini şuan Etüt Proje Müdürlüğümüz hazırlıyor. Proje bittiğinde Belediye olarak ihalemizi gerçekleştirip yine Belediyemizin de katkılarıyla yeraltı otoparkı üstünde ise küçük yeme içme mekanları yapacağız. Projemize destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.