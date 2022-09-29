‘Sulanabilir tarım alanları % 48’den % 79’a çıkacak’

MUSTAFA BURAK YALÇIN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la görüşen Milletvekili Kavuncu, DSİ’nin Çorum özelindeki yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Yeni yatırımlarla birlikte Çorum’da 10,5 milyar liralık projeleri hayata geçirecek olan DSİ, Çorum’un % 48 olan sulu tarım potansiyelini % 79’a çıkaracak.” dedi.

Genel ve yerel gündem konularıyla ilgili Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sohbet ederek, DSİ özelindeki yatırımlarla ilgili bilgi veren AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye genelinde sulu tarım yapılan 5 milyon hektarlık alanın 7 milyon hektara yükseltildiğini ifade etti.

Türkiye’de her alanda elde edilen başarıların DSİ yatırımlarında da gözle görülür derecede artığının altını çizen AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, ziyarette yaptığı açıklamalarında şunları söyledi, “Ülkemizin en stratejik kurumlarından biri olan DSİ, giderek milli güvenlik sorunu haline gelen gıda ihtiyacının karşılanması, üretimin artırılması konusunda, yatırımlarına ve planlamalarına hızla devam etmektedir. Taşkın koruma, sulu ziraati yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve içme suyu temini temel amaçlarıyla ekonomimize katkı sağlayan, mümbit topraklara can suyu olan, çiftçi ile üreticinin refah seviyesini artıran DSİ, oldukça kıymetli çalışmalara imza atmaktadır.

20 YILDA 447 MİLYARLIK YATIRIM

Son 20 yılda sulama alanına toplam 447 Milyar Liralık yatırım yaptık. 9.189 tesisi hizmete aldık. 654 Baraj, 605 HES, 462 gölet ve bent, 51 yer altı barajı, 297 toplulaştırma tesisi, 5.6 milyon hektar toplulaştırma, 1561 sulama tesisi, 2,06 milyon hektar arazi sulamaya açıldı, 5.249 taşkın koruma tesisi, 286 içme suyu tesisi, 24 atık su tesisi olmak üzere 9 bin 189 tesisi hizmete aldı.

SON 20 YILDA 2.06 MİLYON HEKTAR SULAMAYA AÇILDI

Baraj sayısını 276'dan 930'a, hidroelektrik santral sayısını 125'den 730'a, içme suyu tesisi sayısını 84'ten 370'e, sulama tesisi sayısını 1764'ten 3 bin 325'e, taşkın koruma tesisi sayısını 5 bin 18'den 10 bin 267'ye ulaştırdık.

Yaptığımız sulama tesisleri ile 2.06 Milyon hektar alanı son 20 yılda sulamaya açtık. Sulamaya açılan arazi miktarını ise yaklaşık 5 milyon hektardan yaklaşık 7 milyon hektara yükselttik.

ÇORUM’A TOPLAM 10,5 MİLYARLIK YATIRIM

Son 20 yılda ülkemizi bir baştan bir başa barajlarla sulama projeleriyle donatarak, dere ıslahları ve içme suyu teminleri yapan DSİ, Çorum'umuz için de oldukça kıymetli projeleri hayata geçirerek önemli hizmetlere mührünü vurmuştur.

YAPIMI DEVAM EDEN 81 PROJE

Çorum'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzce tarımsal sulama, HES, taşkın koruma gibi temel alanlarda yapımı devam eden 81 adet projemiz bulunmaktadır. Bu projelerin güncel bedeli 6.5 milyar TL'dir.

Mevcut projelerin bedellerine ilave olarak 2022 yılı ek yatırım programına 1.4 milyar TL bedelli 20 proje teklif edilmiş olup, 2023 yılı yatırım programına da yatırım bedeli 2.5 milyar TL olan 3 adet proje planlanacaktır.

Tüm bu projelerin bedellerini topladığımızda 2023 yılı itibariyle devletimiz DSİ kapsamında Çorum'a yaklaşık 10.5 milyar TL'lik yatırım yapmış olacaktır.

Şu anda Çorum’da sulanabilir arazilerimizin %48'i sulanmakta olup, mevcut devam eden projelerin tamamlanmasıyla bu oran %79'a yükselecektir.

İlimiz Çorum ve ülkemizin dört bir tarafına yapılan tarihi DSİ yatırım ve hizmetleri için, en başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu güne kadar görev yapan Tarım ve Orman Bakanlarımıza, şu anki Tarım ve Orman Bakanımız Sn Prof Dr Vahit Kirişçı"ye, DSİ Genel Müdürümüz kıymetli Hemşehrimiz Prof Dr. Lütfü Akça'ya ve emeği geçen herkese, değerli hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum.”