Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu’nda ‘Vatanseverlik’ söyleşisi

FATİH AKBAŞ

Çorum Merkez Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu Değerler Kulübü ‘Vatanseverlik’ konulu söyleşi düzenledi.

Öğrencilerin milli manevi ve ahlaki değerlerini yükseltmek amacıyla Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu’nda kısa bir süre önce kurulan Değerler Kulübü’nün Ekim ayı konusu ‘Vatanseverlik’ oldu.

Ay boyunca değişik etkinliklerle hem öğrencilerde hem çevrelerinde vatan bilincini arttırmak, farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapan Değerler Kulübü bu sefer söyleşi düzenledi.

Okulun konferans salonunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fatih Abukan’ın moderatörlüğünde yapılan söyleşiye konuşmacı olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, şehit yakınları Zekeriya Darbaş, Adem Yeşildağ, gazi Ramazan Akçay ve Üsteğmen Cem Ocak katıldı.

Söyleşiye katılan şehit yakınları evlatlarının askere gidiş süreçlerini, şehit oldukları zaman neler hissettiklerini ve şehadetlerinin nasıl gerçekleştiğini öğrencilerle paylaştılar.

Duygusal anların yaşandığı söyleşide konuklar öğrencilerin sorularını da cevapladılar. Şehit yakınlarının aradan yıllar geçse de acılarının hala taptaze olduğunu gören öğrenciler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadılar.

Bir öğrencinin “Bir çocuğunuz daha olsa ve şehit olacağını bilseniz askere gönderir misiniz?” sorusuna şehit babalarının, “Vatan için bir değil bin çocuğumuz olsa göndeririz” cevabını vermeleri salonda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Söyleşi vatan için büyük fedakarlıklar gösteren şehitler, yakınları, gaziler ve askerlerin ayakta alkışlanmasıyla sona erdi.

Söyleşiyi Okul Müdürü Mehmet Ali Kuru, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ve öğrenciler izledi.