İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, yaptığı açıklamada son zamanlarda Sungurlu’da bazı esnaf ve sanayicilerine Defterdarlık tarafından çeşitli cezalar ve yaptırımlar yapıldığını iddia etti.

Av. Hakan Tekercioğlu açıklamasında, “Sungurlu esnafı ve sanayicilerimiz yalnız değildir. Sungurlu üzerinden oynanan oyunlara müsaade etmeyiz” dedi.

Pandemi de zor günler geçiren ve o günden beri belini bir türlü doğrultamayan esnaf ve sanayicilere yönelik son günlerde Defterdarlık tarafından bir takım yaptırımlar yapılmaya başlandığını iddia eden Av. Hakan Tekercioğlu, “Bağ-Kur primlerini yatıramayan, çoğu zaman siftahsız kepenk kapatmak zorunda kalan esnafımıza Defterdarlık tarafından ne hikmetse bir takım cezalar ve yaptırımlar yapılmaya başlanmıştır” şeklinde belirtti.

Esnafın cezalar ve yaptırımlarla yok edilmek istendiğini öne süren Av. Tekercioğlu, “Ne gariptir ki bu yaptırımlar ve cezalara Sungurlu’dan başlanıyor. Amaç ne, gaye nedir? Öğrenmek istiyoruz. Sungurlu esnafına ve sanayicisine bu yaklaşımı asla ve asla kabul etmiyoruz. Sungurlu esnafı ve sanayicisi yalnız değildir. Sungurlu üzerinden oynanan oyunlara müsaade etmeyeceğiz”diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)