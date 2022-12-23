‘Sungurlu OSB’nin gelişmesi Boğazkale’ye de olumlu etki sağlar’

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) büyüyüp gelişmesinin Boğazkale’ye de olumlu etki sağlayacağını söyledi.

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu’nu ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

TSO Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu’ndan OSB’nin son durumu hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, hemşehrimiz Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin girişimleri ile OSB’de kurulan fabrikalarla Sungurlu’nun savunma sanayi merkezi haline dönüşmesinin kendilerini de heyecanlandırdığını ifade etti.

Hititler’in başkenti Hattuşa’nın bulunduğu Boğazkale’nin turizm açısından önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizen Mesut Ocaklı, Sungurlu’nun da yakında sanayisi ile adından söz ettirecek konuma geleceğini vurguladı.

Sungurlu OSB’nin büyüyüp gelişmesinin Boğazkale’ye de olumlu etki sağlayacağını kaydeden Ocaklı, aynı coğrafyada bulunan Boğazkale’nin turizm, Sungurlu’nun da sanayi ile bir birini tamamlayacağını belirtti.

Talep edilmesi halinde Sungurlu OSB’ye her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Mesut Ocaklı, yatırımların kazandırılmasında emeği ve katkısı olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, ilgili - yetkili kurum ve kuruşlar ile iş insanlarına teşekkür etti.

TSO Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, OSB’de temeli atılan ve çalışmaları devam edilen yatırımların hiçbir aksaklık olmadan planlandığı şekilde devam ettiğini aktardı.

TSO Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, Belediye Başkanı Mesut Ocaklı’ya ziyareti ve desteğinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022, 18:41