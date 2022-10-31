‘Süper güçlerde olmayan imkanları milletimizin emrine sunduk’

FATİH BATTAR

Kanser tarama faaliyetlerinin ulaşılabilirliğinin arttırılması, vakaların zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla Çorum’a kazandırılan ''Mobil Kanser Tarama'' aracının açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “20 yıldır eğitimde, kültürde, sağlıkta, sanatta, sanayide ve bir çok alanda çok büyük yatımlara imza attık ama en başarılı olduğumuz alan ise sağlık Şehir Hastaneleri’nden, bölge hastanelerine kadar bir çok alanda hayallerin ötesinde, süper güç dediğimiz devletlerde olmayan imkanları Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin emrine sunduk.” dedi

Çorum’un da sağlık yatırımlarından nasibini aldığını ifade eden Aşgın; “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bölgeye hitap eden çok önemli bir hastane. Çorum’a yapılan Onkoloji Hastanesi ise yüzyılın yatırımı. Bizim ölçeğimizdeki hiçbir ilde olmayan bir hastane. Açılışa hazır hale geldi. Biz de Çorum Belediyesi olarak Refakatçi Misafirhanesi’ni açtık. Yüzlerce vatandaşımızı burada ağırlıyoruz.” şeklinde konuştu

Konuşmasında Mobil Kanser Tarama aracı hakkında da bilgi veren Aşgın, 1 milyon değerindeki aracın yarısını Çorum Belediyesi, diğer yarısının ise İl Özel İdare tarafından karşılandığını söyledi.

Araç içindeki 100 bin Euro değerindeki kanser tarama cihazlarının ise Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığını aktaran Aşgın, Sağlık Bakanlığı’na katkılarından dolayı teşekkür etti.